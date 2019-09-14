İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na talip

Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na TFF 1.

Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na TFF 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.


Zonguldak'ın önemli altyapı kulüplerinden Sarayspor forması giyen 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu talip oldu. İzmir ekibi, 11 yaşındaki genç sol açık oyuncusu Yörükoğlu'nu


Altınordu Tesisleri'ne davet etti. Kuzey Yörükoğlu, Altınordu'da antrenmanlara çıktı. Altyapı hocalarının büyük beğenisini kazanan Kuzey Yörükoğlu'na kas yapısının geliştirilmesi konusunda bilgiler verilerek takip edileceği öğrenildi. Yörükoğlu'nun önümüzdeki süreçte Altınordu tarafından tekrar davet edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.