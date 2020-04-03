Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay altyapı oyuncularının aileleri birlikte Bakanlığın evde kal çağrılarına uyduğu takdirde ilerleyen dönemlerde İstanbul'da otelde konaklama ve akşam yemeği hediyesi vereceğini açıklamıştı. Cüntay'ın evde kal projesini başlatmasının ardından Kırmızı Lacivertli oyuncularda büyük destek vermeye başladı. Zonguldak Kömürspor altyapı oyuncuları evde yaptıklarını antrenman videolarını çekerek antrenör Muhammet Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay'a gönderiyor.

Ödül kura ile belirlenecek

İşadamı Cüntay, kendilerine gönderilen videolar sonrasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılarak oyuncuların gözü önünde kura çekileceğini açıkladı. Kurada çıkan kişi ise ailesiyle birlikte ödülün sahibi olacak. Öte yandan kura çekimini ise altyapı antrenörü Muhammet Şafak ve işadamı Muhammet Cüntay yapacak.