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Altyapı oyuncularından İl Jandarma Komutanlığına moral ziyareti

Karadonspor Altyapı Takımı, Bahar Kalkanı operasyonuna destek vermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığına moral ziyaretinde bulundu.


Zonguldak'ın altyapı takımlarından Karadonspor Kulüp Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu, Kilimli Belediye Başkan Vekili Feridun Karadayı, Karadon Muhtarı Kadir Kazcı ve altyapı takım oyuncuları, Milli Savunma Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Bahar Kalkanı operasyonuna destek vermek amacıyla İl Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü'yü ziyaret etti.


Jandarma Komutanlı brifing salonun'da gerçekleşen ziyaret sırasında Kıdemli Albay Gönen Süslü, günün anısına Karadonspor altyapı oyuncusuna kol saati hediye ederken, altyapı takımına bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.


Karadonspor altyapı oyuncuları bu vatan için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını söyleyerek, her zaman Kahraman Türk askerlerinin yanlarında olduklarını söylediler.


Ziyaretin ardından Karadonspor Kulüp Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu, Karadonspor Yönetim Kurulu Üyeleri , Kilimli Belediye Başkan Vekili Feridun Karadayı, Karadon Muhtarı Kadir Kazcı ve altyapı takım oyuncuları, İl Jandarma Komutanlığı önünde 'Mehmetçik olma günü, o gün bugün' pankartı ve Türk Bayrağı açtı.


Karadonspor Kulüp Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu, ''Vatanımızın bu zor gününde birlik olma gününde, şehitlerimizi yad etmek için askerimize moral desteği vermek için böyle bir düşünce gerçekleştirdik. Alay Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizleri çok güzel karşıladı. 50 tane altyapı oyuncumuzla buraya geldik. Karadonspor devletini milletini çok seviyor. Vatanımız uğruna can vermeye hazırız'' diye konuştu.

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