İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alzaymır hastası kadın ekipleri alarma geçirdi

Zonguldak’ta polis ekiplerince bir otele yerleştirilen alzaymır hastası kadın, otel görevlilerine 6.

Zonguldak'ta polis ekiplerince bir otele yerleştirilen alzaymır hastası kadın, otel görevlilerine 6. kattan intihara kalkışacağını söyleyince ekipleri alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Karabük'ten Zonguldak'a geldiği öğrenilen Mürevvet Ulukaya (54), sokakta polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekiplere Karabük'te yaşadığını söyleyen alzaymır hastası kadın bir otele yerleştirildi. Ulukaya, otelin 6. katına oda servisine gelen görevlilere intihara kalkışacağını söyledi. Bunun üzerine otel görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yoğun çabaların ardından ikna edilen Ulukaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Ulukaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karabük'te yaşayan yakınlarına da ulaşılmaya çalışıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.