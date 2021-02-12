Amasralı Kazmacı ustalarından Kaya'ya tebrik ziyareti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde çalışan yeraltı kazmacı ustalığı yapan üretim işçileri Genel Sekreter Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) yeni Genel Sekreteri Ertan Kaya'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde çalışan yeraltı kazmacı ustalığı yapan (pano ayak üretim) bir gurup maden işçisi, Genel Sekreter Kaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.