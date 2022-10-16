İhlas Haber Ajansı

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Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Zonguldak’ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı.

Zonguldak'ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.


Amatör Süper Lig'in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika Çaycumaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.


İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde sahadan çıkarıldı.

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