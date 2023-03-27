Amatör maçta arbede, iki takım maç sonrası birbirine girdi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Perşembe Belediyespor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada skor 2-2'lik skorla tamamlanırken karşılaşma sonunda stat dışında olaylar çıktı.

Aytunç Topaloğlu sezonu Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Perşembe Belediyepor, kendi sahasında Çaycumaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü Perşembe Belediyespor atarak 1-0 öne geçti. Maçın 64. Çaycumaspor'da Gökhan Ayarcı durumu eşitleyerek beraberliği yakaladı. Maçın 73. dakikasında Perşembe Belediyespor rakip kaleye attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın sonlarına doğru her iki takımdan futbolculara hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu. Konuk ve ev sahibi takımlardan iki futbolcu karılaşmanın sonlarına doğru 10 kişi oynadı. 88. dakikada Çaycumaspor yeniden eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber futbolcular soyunma odalarına gittiği esnada stat dışı birden bire karıştı. Futbolcular arasında çıkan arbede büyüdü ve polis ile teknik heyetin araya girmesiyle olaylar kontrol altına alındı. Bu sırada olaylar sırasında soyunma odasına gitmek için hazırlanan Çaycumasporlu futbolcular yeniden sahaya döndürüldü. Bu kez yine Perşembe Belediyespor futbolcuları ve Çaycumaspor'un teknik heyeti arasında yeniden fitil ateşlendi. Bu kez polis yeniden araya girerek olaylar kontrol altına alındı.