İhlas Haber Ajansı

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Amatör maçta taraftarı polisler ayırdı

Süper Amatör Lig’in 19.

Süper Amatör Lig'in 19. haftasında Çaycumaspor-Kozlu İhsaniyespor karşılaşması sonrasında stadın dışında yaşanan olaylarda polis ekipleri taraftarlara müdahalede bulundu.



Zonguldak'ta Çaycumaspor-Kozlu İhsaniyespor karşılaşması sonrası Çaycuma Şehir Stadı'nın arkasında yaşanan olaylara polis ekipleri müdahalede bulundu. Çok sayıda polisin dahil olduğu olayda bir taraftar etkisiz hale getirilmek istendi. Bunun üzerine taraftar olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler kaçmaya çalışan taraftarı polis aracına bindirerek emniyete götürdü. Toplanan kalabalık yeniden polis ekiplerince dağıtıldı.

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