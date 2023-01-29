Amatör maçta tribünler karıştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) zirve hesapları yapan Devrek Belediyespor ile Karadeniz Ereğli Belediyespor, Devrek Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada tribünlerde çıkan kavgaya ekipler müdahale etti.

İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken takımlar pozisyon bulmakta zorluk yaşadı. Orta saha mücadelesi halinde geçen karşılaşmanın ikinci yarısı çekişmeli geçti. Karşılaşmanın 80. dakikasında Devrek Belediyespor, defans oyuncusu Oğuzhan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu dakikada itirazlarda bulunduğu gerekçesi ile yedek kulübesindeki teknik yönetici de kırmızı kart gördü. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Mücadele sonunda olayların çıkmasının ardından polis ekipleri taraflara müdahalede bulundu. Kalabalık grup stattan çıkarıldı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle küçük taraftar gözyaşlarını tutamadı.

Hakemlere tepki gösteren Devrek Belediyespor Teknik Direktörü, "Bizim geleceğimiz çalacağınız bir düdükle başlıyor. Bir düdükle bitiyor. Kırmızı kart doğru evet ama onun öncesinde oyuncumuza faul yapıldı. Neden düdük çalmıyorsunuz. Haksız yere atağımız kesildi, ofsayt verdiniz. Ya kurallar değişti, biz bilmiyoruz yada siz çok iyi maç yönettiniz" diye sitem etti.