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Amatör spor kulübü federasyonundan Başkan Alan'a ziyaret

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve yönetim kurulu üyeleri, yeni seçilen Ak Parti Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve yönetim kurulu üyeleri, yeni seçilen Ak Parti Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Amatör sporun ve futbol spor kulüplerinin içinde olduğunu söyleyerek, ''1 Mayıs emek ve dayanışma gününde bile çalışıyoruz. Zonguldak'a ve hemşehrilere söz verdik. Sizden yürümek için değil koşmak için yetki istiyoruz. Vatandaşlarımızda sağ olsun yetki verdiler koşmak için. Bizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hafta sonu bayram demeden çalışmak zorundayız. Zaten buna ihtiyacımız var. Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Başkanımla defalarca görüştük. Amatör Spor Kulüpleri ve Futbol Spor Kulüpleri sürekli içinde olduğumuz bir camia''dedi.

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