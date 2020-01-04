Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan ambulans istinat duvarına çarptı, kazada bir sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerini müdahale ettiği Z.A:, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan ambulansta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.