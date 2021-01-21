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Anadolu Gençlik Derneği'den GMİS'e taziye ziyareti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.


AGD Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri; GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'ın vefatı ile iş kazalarında hayatlarını kaybeden maden şehitleri dolayısıyla taziyede bulundu. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

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