Anadolu İmam Hatip Lisesine 'Okulum Temiz Belgesi' verildi

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından “Okulum Temiz Belgesi” verildi. Ülkemizde ve dünyada etkisini giderek arttıran Covid-19 salgını başta eğitim öğretim hayatı olmak üzere yaşamın birçok alanında olumsuzluklar yaşanmasının ardından Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) yerinde incelemeleri sonucunda insan sağlığını esas alan tedbirleri, eğitim öğretime hazır yaşam ve eğitim alanlarıyla “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı.

“Okulum Temiz” belgesini teslim Okul Müdürü Musa Eren, “Çocuklarımızı okullarıyla biran önce buluşturacak her türlü tedbiri almak temel önceliğimiz olmuştur. Bundan dolayı çocuklarımıza daha sağlıklı bir okul oluşturduğumuzu belgelendirmek bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca Eğitim öğretime bir kez daha öncülük etmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Artık hepimizin temel beklentisi bu salgının son bulması ve okullarımızın biran önce tam kapasite açılmasıdır" diye konuştu.

Öte yandan söz konusu oku modern bir laboratuvara da kavuşturuldu. Okul Müdürü Eren, “Bu laboratuvar ile okulumuzun başarısının daha da arttıracağız. Kimya ve biyoloji laboratuvarının okulumuza kazandırılmasında bizlere destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.