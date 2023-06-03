Anadolu Lisesi'nden dayanışma etkinliği

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından protokol ve vatandaşlara yönelik dayanışma ve kaynaşma etkinliği düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programına ilçe protokolü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterirlerken, dayanışma ve kaynaşmanın da örneği sergiledi.

Organize edilen programda katılımcılara teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Cepçioğlu, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz dayanışma ve kaynaşma programımızda bizlere verdiğiniz desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum iyi ki varsınız” diye konuştu.