"Anadolu'nun Mihenk Taşları Neşet Ertaş" programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Söyleşileri programları kapsamında “Anadolu'nun Mihenk Taşları: Bayram Bilge Tokel ile Neşet Ertaş” isimli program dün BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ki programa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in konuşması ile başlayan programda, Sanatçı, yazar Bayram Bilge Tokel Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın ruhunu ve hissi dünyasını, kişiliğinde harmanladığı Anadolu Ruhunu gençlere aktardı. Program usta sanatçı Neşet Ertaş'ın gönlünden dökülen türkülerden oluşan bir seçkinin Bayram Bilge Tokel tarafından seslendirmesi ile devam etti. Yoğun ilgi gören program Vali Erdoğan Bektaş'ın teşekkür konuşması yapmasının ardından, Vali Erdoğan Bektaş ile Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in müzik dinletisi yapan ekibe Devrek Bastonu hediye etmeleri ile sona erdi.