Anaokulu Öğrencileri ilk karnelerini aldı

Zonguldak'ın Alaplı Kemalettin Can Yaman Anaokulu öğrencileri ilk defa karne almanın heyecanını yaşadılar.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1. döneminin sona ermesi nedeniyle Kemalettin Can Yaman Anaokulu öğrencileri öğretmenleri tarafından verilen gelişim raporlarıyla ilk defa karne sevinci yaşadılar.

Bir dönem boyunca öğrenciler örnek davranışları ve kabiliyetleri ile geleceğin umudu olduklarını kanıtladılar. Kemalettin Can Yaman İlkokul ve Anaokulu Müdürü Seher Yücel , öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken, anne ve babalara da destekleri için teşekkürlerini iletti. Öğrenciler ise bir dönemin sona ermesiyle birlikte yorgunluklarını atacakları ve eğlenecekleri için tatile sevinçle başladılar.