Anaokulu öğrencileri itfaiyeyi gezdi

Yayla İlköğretim Okulu Ana sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Nurten Yılmaz nezaretinde Zonguldak Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, itfaiyenin görevleri hakkında bilgilendirildiler.

5 - 6 yaş grubu arasındaki öğrenciler, İtfaiye Müdürü İsmail Sarıaydın'ın yaptığı bilgilendirmeyi dikkatlice dinlediler.

Anasınıfı Okul Müdürü Nurten Yılmaz, "Okul öncesi eğitimin amaçlarından birisinin de öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizle birlikte Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrencilerimiz yangına yol açmamak için tehlikeli durumlardan uzak kalmaları gerektiğini ve yangın halinde 110 numaralı telefon numarasını aramaları gerektiğini öğrendiler. Zonguldak İtfaiye Müdürlüğü'nde personelinin düzenledikleri tatbikatı izledik. Öğrencilerimizin hayatı tanımaları ve sosyalleşmeleri amacıyla sık sık böyle geziler düzenliyoruz" dedi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü İsmail Sarıaydın da, minik yavruların ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, Çocuklara anne ve babalarının sözünden dışarı çıkmamaları ve okul öncesi eğitimi iyi almaları tavsiyesinde bulundu. Sarıaydın, "İtfaiye, yangınlara müdahale eder ama sadece yangına müdahale etmekle kalmaz kedi, köpek gibi zor durumda kalmış olan hayvanları da kurtarır. Yıkılan binalarda kalan insanların da yardımına itfaiyeciler koşar. Biz hayat kurtarmak için çalışan insanlarız" diye konuştu.