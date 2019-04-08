Anaokulu öğrencileri Kaymakam Keçeli 'yi ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 2018-2019 Eğitim, Öğretim yılında aktif olarak hizmete açılan Pehlivanlar Anaokulu kadrosu Kaymakam Serkan Keçeli 'yi ziyaret etti.

Okul Müdürü Yeliz Sabah, Okul Aile Birliği Başkanı Nagehan Odabaş, Anasınıfı Öğretmeni Yasemin Çaylı ve öğrencileri, vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri için İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Kaymakam Serkan Keçeli öğrencilerle sohbette ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Keçeli, öğretmen ve öğrencilere başarıların devamını diledi.