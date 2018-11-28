Anaokulu öğretmenlerine Orman Okulu eğitimi verilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Biray Demirhan Döl, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile birlikte 20 Anaokulu öğretmenine Orman Okulu eğitici eğitimi verileceğini açıkladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Gülşen Utku Anaokulu'nda müdürlük görevini yaparken kurucu müdür olarak görevlendirildiği Cemile Tatoğlu Anaokulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında Masal Atölyesi, Orff Eğitimi Ritim Zamanı 1, Orff Eğitimi Ritim Zamanı 2, Okul öncesinde Stem Kodlama ve Robotik Eğitimi gibi projeleri hayata geçiren Demirhan Döl, şimdide BAKKA tarafından kabul edilip desteklenen Orman Okulu projesini hayata geçiriyor. Projeye ilişkin olarak bilgiler veren Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl, “Proje Koordinatörümüz Sezgin Balaban ile birlikte birçok ülkede uygulanan ve ülkemizde de özel kurumların uyguladıkları orman okullarını inceledik. Amerika, Kanada ve Avrupa'da ki birçok ülkede 5-11 yaş aralığındaki çocuklar yeni bir eğitim sistemiyle hizmet vermektedir. Orman okulu, ormanlarda ve ağaçlık alanlarda, çocuklar için aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerine eşit, kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir eğitim modelidir. Okul müfredat programlarıyla birlikte yürütülüyor. Çocuklar iki haftada bir gün, bir hafta sonu giderek tüm günlerini geçiriyorlar. Bazen ormanda minik bir canlının nasıl beslendiğini izliyor, bazen de gerçek bir kümeste tavuklara yem atıp inekten süt sağıyorlar. Bazen kaya tırmanışı yapıyor, bazen de yön kabiliyetlerini geliştirmek için ormanda hazine avına çıkıyorlar. Orman okulu günü birlik bir aktivite olmadığı gibi, haftanın beş günü gidecekleri bir okul da değil. İki haftada bir gün, hafta sonu yalnızca çocukların katıldığı bir süreç. Çocuklar sanat, tarım, outdoor faaliyetlerinde aktif rol alırlar. Yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenmeler sağlamış olurlar. Orman okulu belirli bir müfredat içerisinde, alanında uzman eğitimcilerle çocukların eğitimlerine destek olmak amacı ile farklı düşünce yapılarını geliştirmek, neden-sonuç ilişkisini gözlemleyerek öğretebilmek, temelinde eğlence olan ancak çocuğa gelecek hayatının temellerini sağlam oluşturabilmek için temel sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda BAKKA tarafından sağlanacak teknik destek ile yapılacak eğitimlere Kdz. Ereğli İlçesinde görevli okul öncesi öğretmenlerinden oluşturulan 20 kişilik gruba Orman Okulları Eğitici Eğitimi verilecektir” dedi.