İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aniden bastıran kar kazaları da beraberinde getirdi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.


Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak-İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi. Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.


Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldığını ve çekici beklediğini ifade eden Hüseyin Bektaş, “Bir saattir buradayım, çekici bekliyorum. Aracım arıza yaptı, yolda kaldım. Şuan çekici bekliyorum. Zonguldak'a gittim, çocuğum rahatsızlanmıştı. Dönüyordum, Ereğli'ye gidiyorum ama yolda kaldım” dedi.


Yolda kalan diğer sürücü ise, “3 saattir yoldayım, Karabük'ten geliyorum. Karabük'te yollar temiz, bir burada kar var. Kaza olmuş dediler ama burada yolun açılmasını bekliyoruz“ şeklinde konuştu.


Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının yarın da devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.