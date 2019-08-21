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Aniden bastıran kuvvetli yağışta otobüs terminali sular altında kaldı

Zonguldak’ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası 100.

Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası 100. Yıl Zonguldak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali adeta sular altında kaldı.


Kent merkezinde saat 17.00 itibariyle başlayan kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan 100. Yıl Zonguldak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali de sular altında kaldı. Bir çok yolcu otobüsü otoparka çekildi.


Terminal önü de sular altında kaldı. Bazı yolcular terminal içerisine sığındı. Ekipler terminal bölgesinde temizlik çalışması başlattı.

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