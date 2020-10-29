Aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu

Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışa bazı vatandaşlar aldırış etmezken bazı vatandaşlar ise koşturdu.

Zonguldak kent merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmura aldırış etmezken, bazıları ise ıslanmamak için koşturdu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.