Aniden yola çıkınca zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe yolu OSB kavşağında meydana geldi. Kozcağız yönünden Çaycuma istikametine seyir halinde olan F.K. yönetimindeki 67 EV 690 plakalı araç ile sürücüsü henüz bilinmeyen 06 EB 9674 plakalı araç, OSB girişinden ana yola aniden çıkan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 NH 348 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünü ve 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulunuldu. 3 aracın karıştığı kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı olan F.K. ile 06 EB 9674 plakalı araçta bulunan 3 kişi ve 67 NH 348 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.