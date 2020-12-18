Anıtlar Koruma Kurulu, Kdz. Ereğli'de toplandı

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 374'üncü toplantısının Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Zonguldak Merkez, Kandilli ve Ereğli'deki kültür varlıklarını değerlendirmek üzere Kdz. Ereğli Belediyesi'nde toplandı.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay'ın başkanlık ettiği kurulun gündeminde Zonguldak Merkez ve Kandilli'deki kültür varlıkları ile Kdz. Ereğli'deki tescilli Bozhane Hamamı'nın yerinde incelenmesi, Kızkapısı mevkisinde bulunan tescilli sur duvarının yerinde incelenmesi ve tescilli taşınmaz koruma alanında kalan parseldeki izinsiz uygulamaların değerlendirilmesi konuları yer alıyor.

Toplantıya, Müze Müdürü Ahmet Mercan ve Kdz. Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de katıldı.