Anka Spor Kulübü Zonguldak'ta

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzu ilk misafirlerini ağırladı. Ankara'nın köklü yüzme kulüplerinden Anka Spor Kulübü Kilimli İlçesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda sezon başı hazırlık kampını gerçekleştirdi.

Ankara'nın köklü yüzme kulüplerinden Anka Spor Kulübü, sezon başı hazırlık kampı için Zonguldak Kilimli İlçesine geldi. Kilimli İlçesin'de bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda kampa giren Anka Spor Kulübü, günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Koordinatör Sinem Hanecioğlu, antrenörler Efe Orhan, Muratcan Manap ve Tansu Başkurt yönetiminde minikler 8 gün boyunca yoğun bir kamp programından geçti. Öte yandan antrenör ve sporcuların kampın son gününde Zonguldak'ta yöresel yemekler yiyerek turistik yerleri gezdi. Antrenör ve sporcuların 8 günlük kamp programında Zonguldak'tan çok memnun kaldıkları öğrenildi.

''Amacımız Şampiyonalarda başarılı olacak sporcular yetiştirmek''

Antrenör Efe Orhan, hedeflerinin Türkiye Şampiyonalarından başarılı olacak sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyerek, ''Sezon başı hazırlık kampımızı Zonguldak'ın Kilimli İlçesin'de ki yarı olimpik yüzme havuzunda yapıyoruz. Bu tesisi bize kullandırdıkları için Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ve tesisi temiz tuttuğu için tesis müdürüne teşekkür ediyoruz. Bu tesislerin ülkemizde çoğalarak devam etmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz Ankara'nın köklü ekiplerinden. Kulübümüzde kursi yapan sporcular var. Amacımız Türkiye Şampiyonasında başarılı olacak Atatürk'ün izinden yetişecek sporcular yetiştirmek. Burayı seçmemizin sebebi deniz kenarı olması havanın güzel olması tesisin temiz ve hijyenik olması. Otelin tesise yürüme mesafesi kadar yakın olması. Zonguldak'ta çok memnun kaldık. İnşallah sezon içerisinde buraya tekrar gelerek kamp yapmayı planlıyoruz''dedi.