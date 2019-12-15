İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı. 2 ayrı mağazada hırsızlık yapan anne ve kızı toplamda 20 adet kıyafet çaldı.


Olay, Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Girdikleri 2 ayrı mağazada toplamda 20 adet kıyafet çalan ve anne kız olduğu öğrenilen N.A.(52) ve B.T.(32) mağazadan çıkamadan çalışanlar tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızların kıyafetlerde bulunan alarm aparatlarını söktükleri anlaşıldı. Mağaza çalışanlarının fark etmesi üzerine B.T. ve N.A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.