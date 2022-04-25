Anne sütü gönülleri TEMAS şubesi açıldı

Açılışa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, TEMAS Derneği Genel Başkanı Melek Kılıç, BEÜ Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Müge Seval ve Zonguldak Temas Derneği Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Uzman Sevil Çelik konuşmacı olarak katıldı.

TEMAS Derneği Genel başkanı Melek Kılıç panelde bilgilendirme sunumu yaptı. Kılıç, “Amacımız anne sütü ve emzirme konularında sağlık çalışanları ve toplum eğitimlerinin desteklenmesi, konu ile ilgili bilimsel güncel bilgilerin paylaşılması, sürdürülebilir politikalar oluşturularak ülkemizde yaygınlaştırılması ve sadece anne sütüyle beslenen bebek yüzdesinin arttırılarak bebek ölümlerinin azaltılmasıdır. dedi.

Düzenlenen panelde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı çerçevesindebebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilerek, emzirmenin uygun ek gıdalarla beraber en az iki yaşına kadar sürdürülmesi ülke politikamızdır. TEMAS Derneğinin ilimizdeki çalışmalarıyla birlikte araştırma ve tanıtımlarla ilimizde programın yaygınlaştırılması ve toplumun anne sütü ve emzirme ile ilgili web sitesi ve sosyal medya kanalları kullanarak bilgilendirilmesi sonucunda emzirme oranlarının artırılmasıdır” dedi.

Panelde TEMAS Derneği Genel başkanı Melek Kılıç tarafından Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Haktan Alcan Güner ve Prof. Dr. Cumhur Aydemir'e TEMAS Derneği Onursal Üyelik Belgeleri takdim edildi.