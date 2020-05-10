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Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Anneler günü nedeniyle sokağa çıkma yasağından bu hafta muaf olan çiçekçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren siparişleri yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı.


Zonguldak Alaplı ilçesinde 20 yıldır çiçekçilik yapan Süleyman Yavuz yoğun Anneler Günü geçirdiklerini belirterek, “Virüs nedeni hiç işimizi yapamaz hale gelmişti , ben dükkanımı 1 aydır açmıyordum Anneler Günü için dün açmaya başladım. 20 yıldır çiçekçilik yapıyorum, en yoğun Anneler Günü. Son 2 günde 100 tane çiçek siparişi aldık. Adres adres dağıtıyoruz. Cuma gününden beri siparişler geliyor" diye konuştu.

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