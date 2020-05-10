Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Zonguldak Alaplı ilçesinde 20 yıldır çiçekçilik yapan Süleyman Yavuz yoğun Anneler Günü geçirdiklerini belirterek, “Virüs nedeni hiç işimizi yapamaz hale gelmişti , ben dükkanımı 1 aydır açmıyordum Anneler Günü için dün açmaya başladım. 20 yıldır çiçekçilik yapıyorum, en yoğun Anneler Günü. Son 2 günde 100 tane çiçek siparişi aldık. Adres adres dağıtıyoruz. Cuma gününden beri siparişler geliyor" diye konuştu.