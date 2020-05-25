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Annesi öldürülen yavru domuz sütle beslenecek

Zonguldak’ta annesi kaçak avcılar tarafından vurulan domuz yavrusu hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Zonguldak'ta annesi kaçak avcılar tarafından vurulan domuz yavrusu hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Devrek İlçesi Dorukan Ormanları 18. bölgede Kaçak avcılar 15 günlük yavruları olan anne domuzu vurdular. Ölen annelerinin başında bekleyen domuz yavrularını gören vatandaşlar Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibine haber verdiler. Olay yerine giden av koruma ekibi 15 günlük domuz yavrusunu alarak Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren Çanakçılar Seramik ait özel hayvanat bahçesi ne teslim ettiler. Veteriner kontrolünden geçirilen ve biberonla beslenen yavru domuz kontrol altına alındı. Yavru domuz doğada tek başına yaşayabilecek duruma geldiğinde doğaya salınacak.

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