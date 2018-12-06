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Annesini öldüren sanık, "Sanki içime biri girdi"

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde cinnet geçirerek annesini 24 bıçak darbesiyle öldüren Ersin K.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde cinnet geçirerek annesini 24 bıçak darbesiyle öldüren Ersin K., hakim karşısına çıktı. Annesini öldüren genç “Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu” dedi.


Edinilen bilgiye göre olay Geçen yıl 24 Kasım'da Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören işsiz Ersin Kılınç, evde annesi Hatice Kılınç'ı 24 kez bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ersin Kılınç, tutuklandı. Ersin Kılınç hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık ile babası Ali Kılınç ve avukatlar katıldı.


Tutuklu sanık Ersin Kılınç, mahkemede verdiği ifade de “Kulağıma sesler yine geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve 112'ye haber vermelerini için bağırdım. Sonra "Su içmezsen öleceksin" diye bir ses duydum. Yakınımdaki su birikintisinden su içtim. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı, çok üzgünüm ve pişmanım. Sanki içime biri girmiş gibiydi” dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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