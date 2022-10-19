Apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrekyolayrımı mevkisinde 7 katlı Şato Apartmanı'nın 1. katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan ekipler tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar yangının büyümeden söndürülmesi üzerine rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.