İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmandaki eğlence cezayla bitti

Zonguldak’ta ruhsatsız bir işyerini kahvehane gibi kullanıp eğlence mekanına çeviren şüpheliler polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ta ruhsatsız bir işyerini kahvehane gibi kullanıp eğlence mekanına çeviren şüpheliler polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere toplamda 13 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde organize şekilde hareket eden ve ruhsatsız bir iş yerini kahvehane gibi kullanarak eğlence mekânı haline dönüştürdükleri tespit edilen bazı şahıslarla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Gece 00.00'da Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine yapılan uygulamada, 12 şahsın Korona virüs tedbirlerine aykırı olarak, bir araya geldikleri ve ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynadıkları ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildi.


Yapılan kimlik kontrolünde R.K. (45), S.K (43), B.T. (34), S.T. (40), B.Ö (34), M.K. (35), U.Ö.(29), F.D. (36), M.K (37), H.S. (38), F.Ş.(37) ve T.A. (41) isimli şahısların her birine 900 TL ayrıca iş yeri sahibine 3.180 TL olmak üzere, toplamda 13.980 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri faaliyetine son verildi. Kapalı alanda sigara içilmesi ile ilgili idari para cezası düzenlendi olup, iş yerinin mühürlenmesi ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.