İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın yakıt kazanı alev aldı

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde yangın çıktı.

Yangında binadakiler korku dolu anlar yaşadı.


Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Mahallesinde bulunan apartman dairesinde yakıt kazanında onarım yapıldığı sırada içinde kalan yakıt bir anda alev aldı. Yangının büyümesi sonucu oluşan duman tabakası binayı sardı. Dumanların merdiven boşluğunda da etkili olması nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar zor anlar yaşadılar. Patlama riski olması sebebiyle bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

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