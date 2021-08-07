Araba çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan tilki tedavi altında

Zonguldak'ta araba çarpması sonucu bacağı ve kalçasında kırıklar olan tilki tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta bir tilkinin kalçasında ve bacağında araba çarpması sonucu kırıklar meydana geldi. Tilkinin durumundan haberdar olan Kozlu Hayvan Hakları Platformu Temsilcisi Tuğba Avcı, uzun süre tüm ameliyat ve bakım masraflarını üstlendiği tilkiyi Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan tilki tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.