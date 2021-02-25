Araç takla attı; 1 yaralı

Zonguldak’ta kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü araçla takla attı.
Zonguldak'ta kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü araçla takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Ankara karayolu Üzülmez mevkiinde meydana geldi. 67 AT 210 plakalı araç sürücüsü Üzülmez Mahallesi Sanayi girişi yol ayrımı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araçta sıkışan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.