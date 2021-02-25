İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç takla attı; 1 yaralı

Zonguldak’ta kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü araçla takla attı.

Zonguldak'ta kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü araçla takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Ankara karayolu Üzülmez mevkiinde meydana geldi. 67 AT 210 plakalı araç sürücüsü Üzülmez Mahallesi Sanayi girişi yol ayrımı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araçta sıkışan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.