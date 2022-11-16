Aracın çarptığı kadın markete gidip alışveriş yaptı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın, kaza sonrası hastaneye gitmek yerine alışveriş yaptı. Bir süre sonra kadının ayağındaki ağrı artınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Terakki Mahallesi'nde 15.00 sıralarında Ayşe H. alışveriş yapmak için markete giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Aracın çarpmasına aldırış etmeyen Ayşe H., yerden kalkarak alışveriş yapacağı markete gitti. Alışveriş sırasında ayağında ağrı hisseden kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Marketin içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe H., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya neden olan sürücü hakkında çalışma başlatırken, Ayşe H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.