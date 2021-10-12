Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı operasyonda aracın çamurlarına gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu, Narkotik Köpeği Dark'ın katılımıyla Narkotimlerce yapılan kontrollerde aracın dış kısmına gizlenmiş vaziyette 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ayrıca 4 bin TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.