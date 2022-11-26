Aracıyla ilerlerken hayatının şokunu yaşadı, faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 tonluk rulo sac tırın kasasından yan şeritte seyreden aracın üzerine düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Tepeköy Dörtyol mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin A.; 67 UG 661 plakalı yassı saç yüklü tırı park etmek üzere 690 Evler Tepeköy Camii mevkiinde geldi. Bu sırada tırın kasasında bulunan rulo sac, yan şeritten ilerleyen Nihat K. yönetimindeki 74 AAS 006 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Sacın düşmesiyle aracın camı patladı. Cam parçacıkları yüzüne isabet eden sürücü Nihat K. yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza sonrası çalışma başlattı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.