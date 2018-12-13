İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçlar buzda dans etti, sürücülerin imdadına diğer sürücüler yetişti

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İstanbul istikameti karayolunda sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İstanbul istikameti karayolunda sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Araçlar yollarda kalırken, karayolunda ise uzun kuyruklar oluştu.


Zonguldak'ın yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve bu sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi. Zonguldak-İstanbul karayolu Terziler köyü istikametindeki rampada buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı.


Yük taşıyan tırların yolda kalması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, Zonguldak istikametinden gelen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir kilometrelik kuyruğun ardından vatandaşlar tuzlama çalışması için karayolları ekiplerini bekledi. Trafik polisleri de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi. Yolda kalan tır sürücüleri otomobillerin sürücülerine yardım etti.


Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından karayolları ekipleri bölgeye gelerek tuzlama çalışmasına başladı. Yolun açılmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.