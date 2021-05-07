İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçta uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Alaplı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.L. (29) isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Düzenlenen operasyon neticesinde, Alaplı İlçesine bağlı Osmanlı Köyünde durdurulan, M.L. (29) idaresindeki araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.