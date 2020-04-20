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Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde arazi kavgası kanlı bitti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini av tüfeğiyle vurdu. Ağabey olay yerinde yaşamını yitirdi. Yeğen ve yenge ise hastaneye kaldırıldı. Fail Kenan T. ise yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yer davası nedeniyle Kenan T.; bir süredir husumetli olan ağabeyi İnam T. tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Kenan T.; ağabeyi İnam T., ağabeyinin eşi Pakize T. ve ağabeyinin oğlu Muhammet T.'ye tüfekle ateş açtı. Ağabey İnam T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlının yengesi Pazike T. ayağından vuruldu. Muhammed T. ise ağır yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.


Zanlı Kenan T. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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