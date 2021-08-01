Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada 16 yaşındaki genci bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı.

Çaycuma Adliyesi'nde görülen ilk davada tutuklu sanık Alper A. Beycuma Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Ağır yaralanan gencin yakınları ise sanığa karşı şikayetini sürdürürken cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti delillerin toplanması için duruşmayı 10 Ağustos gününe erteledi. Geçen 9 Mayıs günü Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde iddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışması yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi Alper A. arasında yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki Alper A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak 'a haber verdi. Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Genç hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.