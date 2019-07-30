İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arbedede kendi beylik tabancası ile yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli askeri personel tartıştığı kişilerle yaşadığı arbede sonrası beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde emekli askeri personel tartıştığı kişilerle yaşadığı arbede sonrası beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.



Edinile bilgiye göre, Veliköy köyü Sahnalar mevkiinde emekli askeri personel N.A. isimli şahıs köy yolunda yaya olarak ilerlediği esnada çevrede bulunan bir köpeğin saldırısına uğraması üzerine kendisine ait olan beylik tabancası ile hayvanın saldırısından kurtulmak maksadıyla havaya ateş etti. Daha sonra havaya ateş eden emekli askeri personelin yanına S.Ö. ve C.K isimli şahıslar geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir nedenle aralarında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında emekli askeri personel N.A. isimli şahıs kendi beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı emekli asker Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan emekli askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.