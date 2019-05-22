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Ardahan'da ki taş ocağında ölen genç toprağa verildi

Ardahan’da ki taş ocağındaki patlamada ölen genç memleketi Devrek’te toprağa verildiArdahan’da bir taş ocağında geçtiğimiz gün meydana patlamada ölen genç memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca Köyünde gözyaşları içinde tören düzenlendi.

Ardahan'da ki taş ocağındaki patlamada ölen genç memleketi Devrek'te toprağa verildi


Ardahan'da bir taş ocağında geçtiğimiz gün meydana patlamada ölen genç memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca Köyünde gözyaşları içinde tören düzenlendi. Ardahan'ın Çataldere Köyündeki taş ocağında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Taner Savaz'da son yolculuğuna memleketi Devrek'in Kabaca köyünde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi

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