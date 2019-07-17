Ardıç, Genel Başkan Atalay'ı ziyaret etti

Türk-İş Zonguldak İl Temsilcisi Muhammet Ardıç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Türk-İl Zonguldak İl Temsilcisi ve Genel Maden işçileri sendikası (GMİS) Kozlu şube Başkanı Muhammet Ardıç, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay'ı ziyaret etti. Türk-İş Genel Merkezinde 17 Temmuz 2019 tarihinde yapılan ziyarette, kamu da grev aşamasına gelinen Toplu İş Sözleşmeleri, çalışma hayatı ve sendikaların ortak sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.