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Ardiyede başından silahla vurulmuş şekilde bulundu

Zonguldak’ta bir kişi üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay Ontemmuz Mahallesi Karlık Sokak üzerinde meydana geldi. Üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulunan Halim S.'yi gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Halim S.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Halim S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olay yerine giden polis ekipleri çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen ardiyede geniş çaplı inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler olayda kullanılan silaha el koydu. İddialara göre Halim S.'nin bir süredir yakınları ile arazi tartışması yaşadığı ve bu nedenle de olayı kendisinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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