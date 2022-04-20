İhlas Haber Ajansı

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Arı kovanları tahrip edildi

Zonguldak Kilimli İlçesi Muslu Beldesinde ormanlık alanda bulunan arı kovanları talan edildi.


Edinilen bilgiye göre olay Kilimli İlçesi Muslu Beldesi Merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Beldede Mustafa Güneş'e ait arı kovanları talan edilmiş halde bulundu. Mahalle Muhtarı Reha Poyraz, “Değerli merkez mahalleliler Karşıkaya ormanlık bölgede Mustafa Güneş'in arı kovanlarına yabani hayvan saldırısı olmuştur. İşaretler ayı olma ihtimalini yüksek oranda artırıyor. Dikkatli olmanızı rica ediyorum” dedi.

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