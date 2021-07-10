Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde, Armutçuk Amelebirliği Maden Şehitliği törenle açıldı.

Armutçuk Armutçuk Amelebirliği Maden Şehitliği için düzenlenen törene; AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, maden şehitleri aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Çetin Yiğit törende yaptığı konuşmada, maden şehidi yakınlarının kamuda iş istihdamı sağlanması taleplerini yineledi. Yiğit açıklamasında, “Şu anda bulunduğumuz yerde 3 Aralık 1942 günlerden Perşembe günü TTK tarihinin ilk grizu faciasında 63 madenci kardeşimiz şehit oldu. En genç şehidimiz 18 yaşında. Günün şartlarında TTK kurumu tarafından buraya defnedilmiştir. Şehitliğimizin yeniden düzenlenmesinde finansal yönden destek sağlayan Amelebirliği başkanımız ve yönetim kuruluna, desteğini bizlerden esirgemeyen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na, şehitliğimize katkı sunan Kandilli Belediye Başkanımıza, Kdz. Ereğli Belediye Başkanımıza, GMİS Genel Başkanımıza, Kandilli mahalle muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Maden şehit yakınlarının arasındaki tarih sınırlandırılmasının kaldırılıp tüm maden şehitlerimizin kamuda iş istihdamı sağlanması konusunda vekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle istişarelerimiz devam ediyor. Vekillerimiz bu konuda bakanlıkta çalışma yapıldığı bilgisini bize verdiler. Maden şehitlerinin mağduriyetini çözüme kavuşturulması konusunda maden şehit aileleri olarak talep etmekteyiz.” İfadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen konu ile ilgili bilgiler vererek, “Bakanlık ile çalışma yapıyoruz. En kısa zamanda çözerek mağduriyeti gidereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Mevlid-i Şerif okundu. Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği tarafından yaptırılan ve üzerinde Amelebirliği Armutçuk Maden Şehitliği'nin fotoğrafı olan tablolar; Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'e takdim edildi.

Tören sonunda protokol tarafından maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu bölümleri gezerek tek tek karanfil bırakıldı.