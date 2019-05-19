Armutlucumalılar iftarda bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutlucuma ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Armutlucuma ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel iftar programı Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İftar programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Okunan ezan ile birlikte oruçlar açılırken, iftar programına CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Cevdet Civelek, Armutlucumalılar Derneği Başkanı Cevdet Demircan, AK Parti ve CHP Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda Armutlucuma sakini katıldı. Kdz. Ereğli Armutlucuma ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Demircan yaptığı konuşmada iftar yemeğinde protokol ve Armutlucumalılar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Demircan Konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Geleneksel olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz bölge olarak iftarlarımızdan bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Allah nasip ederse bizden önceki başkanlarımızın yaptığı gibi bizde devam etmek istiyoruz. Halkımıza kucaklaşmak ve siyasi partilerin hepsine eşit davranarak, bölgemizde ki vatandaşlarımızı diğer bölge halkı ile birleştirmek istiyoruz. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.” İftar programı, dua yapılmasının ardından sona erdi.