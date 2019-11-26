Arslan, kadına yönelik şiddeti kınadı

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında basın açıklaması yaparak kadına yönelik yapılan şiddeti kınadı.

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı, Ali Arslan 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaparak kadına şiddeti kınadı. Arslan yaptığı açıklamada "Bugün, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'. Bugün, sesimizi haykırarak duyurma günü. Bugün; dünyanın her köşesinde eşinden, babasından, nişanlısından şiddet gören, tecavüze uğrayarak haksız yere taşlanarak öldürülen, namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce kadına yönelik uygulanan "şiddetle mücadele" günü. Bugün kadınlar; devlet, toplum ve ailelerinin ellerinde doğumdan ölüme kadar, savaşta da barışta da şiddet ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Kadına yönelik şiddet, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaygın rastlanır bir durum halini aldı. Öyle ki şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bir kadının yüzüne kezzap atılıyor, bir kız çocuğuna tecavüz ediliyor, onlarca hapishanede kadınlara işkence yapılıyor, bombalar altında bir anne ve çocuk ölüyor... Ve uygulanan şiddet yalnızca bedenlere zarar vermekle kalmıyor, kadınların özgüvenini, direnme gücünü ve hak arama arzusunu zayıflatıyor, yok ediyor. Ve bugün, Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"nde şiddetle mücadele konusundaki dayanışmaya destek verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz ve somut adımlar atılması yolunda omuz omuza yürüyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.'